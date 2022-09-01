Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz, şehrin huzuruna katkı sağlıyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 196. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır' dedi.

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  • 01.09.2022 12:17
  • Güncelleme: 01.09.2022 12:22
Başkan Çolakbayrakdar: 'Zabıta ekibimiz, şehrin huzuruna katkı sağlıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta teşkilatlarının 196. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür ve şehrin huzuruna katkı sağlamaktadır” dedi.

Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Belediye birimleri denildiği zaman vatandaşın aklına zabıta gelmektedir. Zabıta, vatandaşların sokakta gördüğü zaman güven duyduğu kişidir. Toplumun huzuru için çalışan zabıta ekibimiz, aynı zamanda belediyenin görünen yüzüdür. Şükür Allah’a toplumsal olarak yapılması gereken neyse bunları yapma gayreti içerisinde olduk. Şehrin ve vatandaşın huzurunu koruyan zabıta ekiplerimiz, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. Bu huzurun içerisinde zabıta ekiplerinin ciddi bir katkısı var. Huzurumuz daim olsun. Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “Zabıta ekiplerimiz, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için yoğun gayret sarf etmeye devam edecekler ” diyerek noktaladı.

İHA

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