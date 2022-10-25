Başkan Çolakbayrakdar 'Yeni Sanayi Bölgesi'ni de yeniliyoruz'

Kocasinan Belediyesi, Yeni Sanayi bölgesindeki 600 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Celalettin Caddesi’nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu. Esnaf ve vatandaşların Kocasinan Belediyesi’nin otoban gibi yol yaptığını ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Yeni Sanayi bölgesindeki esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Celalettin Caddesi’ni yenileyerek, daha konforlu bir hale getirdik. 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğundaki yola, 3 bin 870 ton alt temel malzeme ve 2 bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Bizim ekibimizle birlikte diğer altyapı kurumları da çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan yolumuz, bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Böylelikle esnaf ve vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar, iş yerlerinin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan yol ve altyapı yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden Ümit Öztürk ise 13 yıldır esnaflık yaptıklarını belirterek; “Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarından gayet memnunuz. Öncelikle başta Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yapılan işin kötüsü olmaz. Çok güzel oldu. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu hizmet bizim işlerimizi olumlu yönde de etkiledi. Müşterilerimiz geliyor, rahatlıkla arabalarını park ediyor ve konforlu ulaşım sağlıyor. Ayrıca şiddetli yağmur yardığı zaman olumsuz etkileniyorduk, bu açıdan da çok iyi oldu” diye konuştu.

Hüseyin Başar da 12 yıldır hizmet verdiklerini ifade ederek; “Belediyenin çalışmaları çok güzel. Yolumuz, altyapısıyla birlikte mükemmel oldu. Beklediğimizden daha iyi oldu. Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür eder, hizmetlerinin devamını bekleriz” şeklinde konuştu.

Bekir Alparslan ise belediyelerin çalışmalarını çok mükemmel bulduğuna dikkat çekerek; "70 yaşındayım. Bu zamana kadar çok çalışmalara şahit oldum ama son zamanlarda yapılan hizmetler şahane. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Buralar yenilendikçe biz de yenileniyoruz. Yapandan ve yaptırandan Allah razı olsun” dedi.

Diğer esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi otoban gibi yol yaptığını ve çok memnun kaldıklarına değinerek; “Dükkânlarımızın önü genişledi. Otopark sorunu da kalmadı. Yollarımız, çok şahane oldu. Hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.