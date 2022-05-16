Başkan Çolakbayrakdar: 'Yapılan her hizmet çocuklar için'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kızık Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası Programına' katıldı. Programda Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak duydukları sevgiyi yansıtan çocuklar dikkat çekti. Küçük çocukları kucağına alıp, seven Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, 'Her yapılan hizmet, çocuklar içindir' dedi.

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  • 16.05.2022 11:19
  • Güncelleme: 16.05.2022 11:43
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yapılan her hizmet çocuklar için'
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kızık Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı. Programda Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak duydukları sevgiyi yansıtan çocuklar dikkat çekti. Küçük çocukları kucağına alıp, seven Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Her yapılan hizmet, çocuklar içindir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte ziyaret ettiği Kızık Mahallesi’nde bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bağdaş kurup, vatandaşlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, küçük çocukları kucağına alıp, sevdi. Çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a sevgisini sarılarak yansıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, ‘Yağmur ve Şükür Duası’nın yapılmasıyla devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, “Bizim, birliğimiz, bereketimizdir. Cenab-ı Allah, bu birliğimizi daim etsin. Bu anlayış içerisinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizi bağrıma basıyorum. Belediye olarak tarıma ve hayvancılığa gereken desteği esirgemiyoruz. Vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah, ürünlerimiz bereketli olur” diye konuştu.

Kızık Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte olduklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar ise, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır bir arada olamıyorduk. İnşallah Rabbim, bundan sonra bir ve beraber olacağımız programları nasip etsin. Ürünlerimiz toprakla buluştu inşallah bereketli olur. Rabbim, sağlığımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu daim eylesin. Babaannem, dedem ve büyüklerimiz eskiden hep; “Gökten Rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım!” diye dua ederlerdi. Bizlerde aynı şekilde hep dua ediyoruz. Rabbim, bereketli eylesin inşallah” ifadelerine yer verdi.

Program, Başkan Çolakbayrakdar’ın Memduh Büyükkılıç ile birlikte kesilen kurban etlerinden yapılan etli bulgur pilavını vatandaşlara ikram etmesiyle sona erdi.

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İHA

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