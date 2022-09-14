Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan hizmetlerle Kayseri'nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan'a çağ atlatmaya devam ettiklerini söyledi.

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  • 14.09.2022 12:42
  • Güncelleme: 14.09.2022 13:25
Başkan Çolakbayrakdar 'Ulaşımda da çağ atlatıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan hizmetlerle Kayseri’nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde yenileme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar neticesinde mahalleler, birer birer yeni çehrelerine kavuştuğunu vurguladı. Yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “‘Yol Medeniyettir’ anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu doğrultuda Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan en önemli noktalarda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle her yapılan yeni yol ve yenileme çalışmasıyla bölgelerin yenilenmesi açısından son derece önemli ve değerlidir. Bu noktada Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde benzer çalışmalarla yenilemeye devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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İHA

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