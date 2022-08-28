Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesiyle ilgili projelerini aktardı. Jet bot ile Bayramhacı'nın eşsiz güzelliğini gezen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile beraberindekiler, renkli görüntüler oluşurdu.

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  • 28.08.2022 13:55
  • Güncelleme: 28.08.2022 17:47
Başkan Çolakbayrakdar: 'Turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, Kocasinan’ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesiyle ilgili projelerini aktardı. Jet bot ile Bayramhacı’nın eşsiz güzelliğini gezen Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar ile beraberindekiler, renkli görüntüler oluşurdu.

Bayramhacı Mahallesi’nde Vali Gökmen Çiçek ile birlikte incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı’nın doğa ve tarihle iç içe büyüleyici güzelliğini koruyarak, ülke ve Kayseri turizmine kazandıracaklarını vurguladı. Projelerle, Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Bayramhacı Mahallemizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Termal kaynağımızı gerek kaplıca gerekse farklı projelerle değerlendirmek ve turizm olarak şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran Kocasinan’ı; kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüyoruz. İlçemizde gizli kalan güzellikleri, gün yüzüne çıkartabilmek için çalışıyoruz. Bu güzellikleri hem ülkemiz hem de şehrimiz adına kazanım hale getirmek için gayreti içerisindeyiz.Projelerimizle Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi. Bayramhacı’nın turizm potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek ise, Bayramhacı bölgesini turizme kazandırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Zipline, jet bot ve monster safari aktivitelerinin yapıldığı bölgede, Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, yelekleri giyip, jet bot ile Bayramhacı’nın denizinde inceleme bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu inceleme sırasında Vali Gökmen Çiçek ile Başkan Çolakbayrakdar’a, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bulu, Cengiz Ekici ve ilgili müdürler eşlik etti.

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İHA

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