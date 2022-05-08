Başkan Çolakbayrakdar 'Şükür Sofrasında' vatandaşlarla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Yemliha, Ebiç ve Mahzemin Mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Cumartesi günü Yemliha Mahalle Muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen Yağmur ve Şükür Duası ile Pilav Şenliği Programına iştirak etti. Burada vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal-hatır sordu. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, geleneksel olarak yapılan Yağmur Dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İki yıldır malum süreçten dolayı bir arada olamıyorduk. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirdiklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, pazar günü ise Ebiç ve Mahzemin Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı. Bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşlıların hayır duasını aldı. Yağmur duasına katılarak, bölge sakinleriyle birlikte dua eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Bu topraklara layıkı ile hizmet vermek için çalışıyor, alın terlerinizi toprağa döküyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını boşa çıkartmasın” diye konuştu. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurmalı pilav ikram edildi. Başkan Çolakbayrakdar’a ziyaret sırasında; AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve meclis üyeleri eşlik etti.