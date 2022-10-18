Başkan Çolakbayrakdar: 'Muhtarlar, vatandaş ve belediye arasındaki köprüdür'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bütün muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Bizim için muhtarlarımız, önemli ve değerlidir' dedi.

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  • 18.10.2022 14:00
  • Güncelleme: 18.10.2022 14:52
Başkan Çolakbayrakdar: 'Muhtarlar, vatandaş ve belediye arasındaki köprüdür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim için muhtarlarımız, önemli ve değerlidir” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada; “Bizim için muhtarlarımız önemli ve değerlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini ve ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız, vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem mahallede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de bölgeye doğru hizmeti götürmüş oluyoruz. Özellikle yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan’ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle verip, Kocasinan’ımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

İHA

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