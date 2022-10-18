Başkan Çolakbayrakdar: 'Milletimizin kaynaklarını, milletimizin hizmetine sunuyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle birlikte belediye birimlerinin 2023 yılı bütçe ve yatırım programlarıyla ilgili bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ile belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha iyi noktalara getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, 'Milletimizin kaynaklarını, milletimizin hizmetine sunuyoruz' dedi.

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  • 18.10.2022 13:59
  • Güncelleme: 18.10.2022 14:49
Başkan Çolakbayrakdar: 'Milletimizin kaynaklarını, milletimizin hizmetine sunuyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleriyle birlikte belediye birimlerinin 2023 yılı bütçe ve yatırım programlarıyla ilgili bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ile belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha iyi noktalara getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Milletimizin kaynaklarını, milletimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Toplantıda sırasıyla müdürler, kendi birimleri hakkında bilgiler verip, 2023 yılı için Kocasinan’a yapılacak olan hizmetleri slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz” diye konuştu. Daha temiz, daha çevreci ve daha modern bir Kocasinan için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Milletimizin kaynaklarını, milletimizin hizmetine sunuyoruz. 2023 yılı yatırım bütçesini görüşmek üzere bir çalışma toplantısı düzenledik. İlgili birim müdürlerimiz, müdürlükleriyle ilgili yaptıklarını anlatıp, 2023 yılında talep ettikleri bütçeyle ilgili konuları anlattılar. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra her alanda hemşehrilerimize hizmet vererek, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; yatırımlarımız ve projelerimizle her zaman milletimizin yanındayız. Hizmetlerimiz ağırlıklı olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımız içindir. Evlatlarımızın daha güzel yarınlarda yaşamaları için çalışıyor ve gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar ve gayretler onların güçlü ve büyük Türkiye’de yaşayabilmelerini sağlayacaktır. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için çalışmaya üretmeye ve Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İyi Parti Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise; Kocasinan Belediyesi’nin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade ederek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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