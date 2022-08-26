Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır'

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar sayesinde geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında ise yeni hedefi, Türkiye'de ilk 50'ye girmek. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin huzur içerisinde mutlu-mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz dedi.

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  • 26.08.2022 12:20
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:48
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar sayesinde geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında ise yeni hedefi, Türkiye’de ilk 50’ye girmek. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "7’den 70’e tüm hemşehrilerimin huzur içerisinde mutlu-mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz" dedi.

Kocasinan, geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında ise 80 basamak birden yükseldiğini hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan, büyüyor ve gelişiyor. Bu hizmetlerimizin rakamlara da yansıdığını gördük. Geçtiğimiz yıl, Kayseri’deki konut satışlarında yüzdesel olarak en fazla konutun satıldığı yer; Kocasinan ilçesidir. Diğer taraftan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması raporunda Kocasinan, 80 basamak birden yükseldi. 973 ilçe içerisinde 151’inci sırada yer alan Kocasinan, bu sefer 71’inci sırada yer alarak, en çok büyüyen ilçe oldu. Bu noktada hareketle ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa edebilmek için yapmış olduğumuz gayretlerimiz ve çabalarımız, rakamlara da yansıdığına şahitlik ediyoruz. Örnek gösterilen bir proje şehri haline gelen Kocasinan’da, bundan sonrada vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice vizyon projelere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade ederek; "Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu-mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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İHA

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