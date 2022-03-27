Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 17 adet villa arsasını, yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 29 Mart Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. İlçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirterek, gerçekleştirilecek ihaleye yatırımcıları davet etti.

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  • 27.03.2022 15:16
  • Güncelleme: 27.03.2022 15:26
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 17 adet villa arsasını, yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 29 Mart Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak. İlçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirterek, gerçekleştirilecek ihaleye yatırımcıları davet etti.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın cazibesini ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ’Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak ve Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü yapmak’ için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına vurgu yaparak "İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 12 adet villa arsası ile Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 5 adet villa arsası olmak üzere toplam 17 taşınmaz satılacak. 29 Mart Salı Günü saat 14.00’de başlayacak olan ihaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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İHA

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