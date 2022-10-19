Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin lezzetlerini, glutensiz şekilde türkiye ile buluşturacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yine Türkiye'de bir ilk olacak olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glutensiz olarak imalatının yapılacağı tesisin inşaatını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, 'Glutensiz Kayseri Mutfağı' Projesi ile Kayseri'nin kadim lezzetlerini, glutensiz bir şekilde hazırlayıp, tüm Türkiye'ye tanıtacaklarını ve satışa sunacaklarını söyledi.

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  • 19.10.2022 12:12
  • Güncelleme: 19.10.2022 13:24
Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin lezzetlerini, glutensiz şekilde türkiye ile buluşturacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yine Türkiye’de bir ilk olacak olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glutensiz olarak imalatının yapılacağı tesisin inşaatını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi ile Kayseri’nin kadim lezzetlerini, glutensiz bir şekilde hazırlayıp, tüm Türkiye’ye tanıtacaklarını ve satışa sunacaklarını söyledi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisinin bitişiğinde yer alan tesiste çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklılara yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek; “Yeni bir tesis daha Kocasinan’ımıza kazandırıyoruz. İnşaatının devam ettiği ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de ilk olacak olan uygulama ile Kayseri mutfağımızın; yağlama ve katmer gibi ürünlerini glutensiz bir şekilde üretilecek. Gluten hassasiyeti olan veya yaşam biçimi olarak glutensiz yaşamı tercih etmiş kardeşlerimiz için hizmet verecek olan tesisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan mutfak kısmı yapılmakta olan tesisimizin en kısa sürede tamamlayıp, Kayseri’mize ve bütün Türkiye’mize hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ tesisimiz tamamlandığında gluten hassasiyeti olanla için son derece önemli ve değerlidir. Bunun yanında Kayseri mutfağının glutensiz bir şekilde yapılıyor ve bütün Türkiye’ye dağıtılacağı bir tesis olması da son derece kıymetlidir. Şimdiden şehrimize ve Türkiye’mize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, şehrin yöresel ürünlerini ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ ile uluslararası arenada tanıtacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi ile Kayseri’nin yöresel mutfağını glutensiz olarak imalatının yapıldığı bir üretim tesisi kurularak, çölyaklıların glutensiz ürünlere kolayca ulaşması ve glutensiz Kayseri mutfağını Türkiye’ye tanıtılması hedeflenmektedir.

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İHA

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