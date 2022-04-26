Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 26.04.2022 14:46
  • Güncelleme: 26.04.2022 14:56
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’in övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın Peygamberimize nazil olmasıdır. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam Alemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle maddi ve manevi sayısız güzelliklerin tadılacağı Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta ülkemiz olmak üzere İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

İHA

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