Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle Yakut Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulun temeli atıldı. Okulun temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Gençlerimiz ve ilçemizin geleceği için dur durak bilmeden çalışıyoruz dedi.

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  • 21.08.2022 13:03
  • Güncelleme: 21.08.2022 14:27
Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Mehmet Altun’un desteğiyle Yakut Mahallesi’nde yaptırılan 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulun temeli atıldı. Okulun temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Gençlerimiz ve ilçemizin geleceği için dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi.

Geleceğin teminatı çocukların tekli eğitime geçmesi noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Yakut Mahalle’mizdeki okulun temelleri atılıyor. İnşallah kazasız, belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum. İlkokulun yanı başındaki anaokulunun da inşaatına başlandı. Gerek imar gerekse planlama çalışmasının ardından bölgenin ihtiyacı olan okul çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için yoğun gayretle çalışıyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Altun Amcamızdan Allah razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Özellikle hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemizde okulların temellerini birer birer atıyoruz. Kocasinan’ımızın ve Kayseri’mizin her bir köşesinde yeni okulların temellerini atarak, Büyük ve Güçlü Türkiye’de yetişen evlatlarımız için fiziki yapıları hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Okulun vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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