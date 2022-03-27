Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlediği kukla, tiyatro ve vantrolog etkinliğiyle keyifli bir gün yaşattı. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, 'Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek içindir' dedi.

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  • 27.03.2022 15:21
  • Güncelleme: 27.03.2022 15:25
Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlediği kukla, tiyatro ve vantrolog etkinliğiyle keyifli bir gün yaşattı. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek içindir” dedi.

Kocasinan Belediyesi hizmet binası seminer salonunda, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık var. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir. Özellikle şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin göz bebeği olan evlatlarımıza yönelik bir etkinlikle çocuklarımızı bir araya getirdik. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değerdir. Etkinliklerimizi artırarak, gençlerinde katılımıyla daha detaylı yapacağız. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek içindir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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