Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında bu sefer Sümer Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Gelişen Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz' dedi.

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  • 10.03.2022 12:41
  • Güncelleme: 10.03.2022 13:45
Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında bu sefer Sümer Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Gelişen Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. Gençlerle hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, onlara hitaben, “Sizler, yakın gelecekte yaşamın içerisinde olacaksınız. İnşallah sizler, daha müreffeh bir Türkiye ve daha güçlü bir Türkiye’de yaşayacaksınız. İçinizden faklı kabiliyette bireyler çıkacak. Bizlerde gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz. Bundan dolayı gençlerimize yönelik Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi ile hizmet veriyoruz. Teknolojik tabanlı eğitimlerin yanı sıra keyifli ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneler yapıyoruz. Projeler ve yatırımlarla gençlerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularına cevaplar veren Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerden İrem Çelebi’nin okulun hijyen mekanlarının yenilenmesi talebini en kısa sürede değerlendireceklerinin müjdesini verdi. Başkan Çolakbayrakdar, ardından daha güzel bir Kocasinan için öğretmenlerle de istişarede bulundu.

“Öğretmenlerle birlikte geleceğin Kocasinan’ını şekillendiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, her hafta okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişare etmek için düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise eğitim ve öğretime verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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