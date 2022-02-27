Başkan Çolakbayrakdar: 'Ertuğrulgazi'ye modern bir çehre kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Hakikat Caddesi'nin son etabı olan yol çalışmalarını inceledi. Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimin yoğun talep ettiği ve toprakla buluştuğu bağ ile safiye alanın yoğun olduğu bölgemize, yeni ve modern bir çehre kazandırıyoruz' dedi.

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  • 27.02.2022 10:48
  • Güncelleme: 27.02.2022 11:09
Başkan Çolakbayrakdar: 'Ertuğrulgazi'ye modern bir çehre kazandırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Hakikat Caddesi’nin son etabı olan yol çalışmalarını inceledi. Kocasinan’ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimin yoğun talep ettiği ve toprakla buluştuğu bağ ile safiye alanın yoğun olduğu bölgemize, yeni ve modern bir çehre kazandırıyoruz” dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yol çalışmalarını takip etti. Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi. Bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceklerini ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemizdeki Hakikat Caddesi’nin imarlaşma çalışmalarının sonunda eksik kalan etabı tamamlayacağız. Yol çalışmalarına başladık. Bölgemiz, bağ ve safiye alanı olduğundan yeni yapılaşmalar olacak. Burası, özellikle hemşehrilerimin yoğun talep ettiği ve toprakla buluştuğu küçük katlı konutların imarı uygun olan bölgedir. Kocasinan Belediyesi olarak bir yandan mevcut mahallelerimizin yollarını yenilerken bir yandan da içinde bulunduğumuz alan gibi yeni imara açılmış veya imara açılacak olan alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki gibi 2022 yılımızda yoğun çalışmalarla devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğümüz, havaların güzel olmasıyla birlikte çalışmalara başladı. Yeni yapılaşmaların olacağı bu bölgelerimizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerine daha rahat ve daha kaliteli hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ihtiyaçlarını her bir bölgede çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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