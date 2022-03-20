Başkan Çolakbayrakdar: 'Down sendromluların her zaman farkında ve daima yanındayız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 'Hizmetlerimizle bir gün değil, her gün down sendromlu kardeşlerimizle beraberiz. Onların farkındayız ve daima yanındayız' dedi.

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  • 20.03.2022 12:14
  • Güncelleme: 20.03.2022 12:22
Başkan Çolakbayrakdar: 'Down sendromluların her zaman farkında ve daima yanındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Hizmetlerimizle bir gün değil, her gün down sendromlu kardeşlerimizle beraberiz. Onların farkındayız ve daima yanındayız” dedi.

Her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Hayatımıza +1 değer katan down sendromlu kardeşlerimizin her zaman farkındayız ve daima yanındayız. Yaptığımız hizmetlerde, down sendromlu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere yavrularımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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İHA

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