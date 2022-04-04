Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz'

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, 'Yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz' dedi.

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  • 04.04.2022 17:22
  • Güncelleme: 04.04.2022 18:08
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, “Yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk olarak 2021 yılı başkanlık faaliyet raporu görüşüldü. İlçe genelinde yapılan hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar; “Her zaman olduğu gibi bu süreçte Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için seferber olduk ve mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden çalıştık. Gerek şehrimizin huzuru gerekse halk sağlığı için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İnsanı merkez alan anlayışla sosyal belediyeciliği ön planda tutarak, birçok yeniliğe imza attık. 2022 yılında da daha iyi hizmet etme noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Her şey; şehrimizin kalkınması ve daha güzel bir çevrede yaşayabilmek içindir” ifadelerini kullandı. Daha sonra gündemde yer alan başkanlık faaliyet raporu da oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi. Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Meclis gündeminde yer alan gizli oylamayla yapılan, meclis içi seçimlerinde; Encümen Üyeleri; Şerife Bozdoğanlı, Ahmet Aydın ve Mustafa Güldüoğlu seçildi. Diğer komisyon üyeliği seçimlerinde ise;

Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin, Hayrettin Seyhan, Haluk Sezai Ekşi, Hacı Çevikel, Esef Özkan.

İmar Komisyonu Üyeliğine; Cengiz Ekici, Ahmet Yüksek, Mustafa Dulda, Süleyman Akıncı, Kazım Yücel.

Eğitim, Kültür, Spor Ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine; Mutlu Önal, Seyhan Arifoğlu, Aysel Danacı, Ahmet Aydın, Süleyman Cura

Hukuk Komisyon Üyeliğine; İzzet Buzkan, Mustafa Güldüoğlu, Muammer Kılıç, Ekrem Şahin ve Orhan Bürüngüz.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Hacı Ersu, Mehmet Berk, Muammer Kılıç, Orhan Karakoçoğlu ve Sedat Kılıç oy birliğiyle seçildi.

Gerçekleştirilen komisyon seçimlerinin ardından toplantıda; Şeker, Beyazşehir, Yenidoğan, Ebiç, Zekaibey, Erkilet Osmangazi, Pervane, Sümer ve Talatpaşa Mahallerinin imar planları görüşüldü. Gündemde bulunan diğer maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesiyle toplantı sona erdi.

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İHA

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