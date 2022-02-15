Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını belirterek, 'Tesisimizi çocuklarımıza hizmet veren bir eğitim yuvası haline getirdik' dedi. Tesiste gönüllerince hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar ise kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 15.02.2022 12:34
  • Güncelleme: 15.02.2022 12:36
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü’nü ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını belirterek, “Tesisimizi çocuklarımıza hizmet veren bir eğitim yuvası haline getirdik” dedi. Tesiste gönüllerince hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar ise kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çocuk Kulübü’nde çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelip, onlarla keyifli vakit geçiren Başkan Çolakbayrakdar, gitar, bağlama, resim ve ebru gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izledi. Hünerlerini sergileyen kursiyerlerin performansı göz doldurdu. İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. İnşa ettikleri modern tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “ Kulübümüze, evlatlarımızın yoğun ilgi göstermeleri, bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Çocuk Kulübü’nün kursları ve etkinlikleriyle hem eğlenen hem öğrenen çocuklarımız, vakitlerini daha keyifli ve daha eğitici geçiriyorlar. Çocuklarımızın bu mutluluğu, her şeye değerdir. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Mutluluklarını dile getiren çocuklar ise kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'

AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'

Yaralı baykuş tedavi ediliyor

Yaralı baykuş tedavi ediliyor

'Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor'

'Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor'

Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Kayseri'de kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi mahsur kaldı

Kayseri'de kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi mahsur kaldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu kuruldu

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu kuruldu

DAHA FAZLA
Çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı

'Oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi'

“Oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi”

Besici ve öğrenci evlerinin su faturalarının yarısı karşılanacak

Besici ve öğrenci evlerinin su faturalarının yarısı karşılanacak

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Elektrik faturalarında düzenleme

Elektrik faturalarında düzenleme