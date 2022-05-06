Başkan Çolakbayrakdar: 'Annelerimiz baş tacımızdır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, anneler gününü kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında 'Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve kıymetini bilelim 'dedi.

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  • 06.05.2022 12:33
  • Güncelleme: 06.05.2022 14:57
Başkan Çolakbayrakdar: 'Annelerimiz baş tacımızdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, anneler gününü kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve kıymetini bilelim ”dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Anneler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi; “Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında annelerimizin bizdeki yeri sadece bir gün değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Hepimiz bir annenin evladıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime’de ‘Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu’ buyrulmuştur. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz de ’Cennet anaların ayaklarının altındadır’ diyerek anneye saygıyı emretmiştir. Henüz doğmadan bizler için fedakar olan annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetler bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Başımızın tacı olan annelerimizi bir gün değil, her gün sevelim ve hatırlayalım. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de annelerimize pozitif ayrıcalık tanıyor ve birçok projelerimizi onlar için yapıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hürmetlerimi sunarım.”

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İHA

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