Başkan Canbaz: 'Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı'

Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasında işçi alımında yapılan tercihlerde zorluklar yaşandığını söyleyerek, 'Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı' dedi.

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  • 27.04.2022 12:41
  • Güncelleme: 27.04.2022 13:14
Başkan Canbaz: 'Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasında işçi alımında yapılan tercihlerde zorluklar yaşandığını söyleyerek, “Sendikalar ve fabrikalar işçi alımı için komisyon oluşturmalı” dedi.

Meslek liselerinde okuyan gençlerin istihdama kazandırılması gerektiğini söyleyen TEKSİF Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz, “İşçi bulma vasıtası ile şu anda Kayseri’de işçi alımları sağlanıyor. Ben şöyle düşünüyorum, devlete her şeyi yüklemektense, buradaki sivil toplum örgütleri, belediyeler var. Teknik liseler açılıyor. Burada okuyan çocuklarımız üniversite hayalinden uzakta kısa yoldan bir iş imkanı yakalamak için meslek liselerine yöneliyorlar. Bizim işverenlerimizin ve Kayseri genelindeki sivil toplum öğütlerinin birlikte çalışarak, birlikte bir plan yaparak bu okullarda okuyan gençlerimizi istihdama çok hızlı bir şekilde kazandırma metotlarını bu sendikalarla yani sivil toplum örgütleri ile birlikte yaparsak, istihdama çok hızlı bir geçiş olacak. İş yerlerimiz de aranılan vasıflı elemanları bir an önce bulmuş olacaklar” dedi.

Canbaz, işçi alımları için fabrikalar ve sendikalar arasında bir komisyon oluşturulması gerektiğini söyleyerek, “Burada mesela bir iş yeri işçi arıyor ve işçi bulmadan kayıtlı arkadaşları sırayla gönderiyorlar. İşçi bulmaya meslek lisesini bitirmiş bir arkadaşımız da başvurabiliyor, düz lise mezunu ve iş ihtiyacı olan bir arkadaşımız da başvurabiliyor. Arkadaşlar geliyorlar iş yerlerine ve daha iş ortamını hiç bilmiyor. Vardiyalı çalışmaya karşı oluyor. Daha işe başlamadan maaş kaç TL diye soruyorlar. Bu gibi zorluklar karşısında hem o işsiz kalıyor hem de iş yerleri yeterli teknik donanıma sahip elemanını bulamıyor. İlgili bölüm mezunu arkadaşlarımız da kayıt dışı kaldıkları için gelemiyorlar. Bu yöntemle hem işveren işçisiz kalmış oluyor hem de işçi iş bulamamış oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de diyorum ki, Kayseri bölgesinde sivil toplum örgütleri, özellikle sendikaları bu işin içine sokarak ve fabrikalardaki insan kaynakları sorumluları ile bir komisyon oluşturularak Kayseri’de en azından kendi gençlerimiz için ne yapabiliriz ve istihdama nasıl kazandırabiliriz konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

İHA

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