Başkan Cabbar'dan 'İyilik Yolculuğu' Projesine destek

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde başlattıkları 'İyilik Yolculuğu' isimli projeyi tanıtmak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 18.12.2021 18:28
Başkan Cabbar'dan 'İyilik Yolculuğu' Projesine destek
Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde başlattıkları 'İyilik Yolculuğu' isimli projeyi tanıtmak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde başlattıkları “İyilik Yolculuğu” isimli projeyi tanıtmak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanında açmayı düşündükleri “iyilik büfesi” ve sokak hayvanlarının kış şartlarında beslenme güçlüğünün önüne geçmesi için de kullanılmayan borulardan su ve mama kabı yapılması için Başkan Cabbar’dan desteklerini isteyen öğrenciler, istedikleri desteği aldı. Kendisinin fikriyle okudukları okula ismini veren merhum Ahmed İslamoğlu Hoca Efendi’nin ruhunu sevindirecek böylesi güzel bir proje başlattıkları için öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Cabbar, “İyilik bulaşıcıdır. Sizler de bu projenizle bunun en güzel örnekliğini ortaya koyuyorsunuz. Hayırsever Develimize hizmet eden bizlere de bu hayırlara destek olmak yaraşır. Elimizden geldiğince imkanlarımız elverdiğince Develi Belediyesi olarak bizler her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. İyilik yolculuğunuzun bir proje süresince değil ömür boyu devam etmesini niyaz ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

İlgi ve desteklerinden dolayı Cabbar’a teşekkürlerini ileten öğrenciler, ziyaretin sonunda siyer kitabı hediye etti.

galeri

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı

'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ’de Kutlandı

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

DAHA FAZLA
21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu