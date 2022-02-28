Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz'

2021 yılı büyüme rakamlarını ve ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İhracatımızı daha fazla artırarak ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

2021 yılı büyüme rakamlarının beklentiler doğrultusunda çift hane olarak gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “Türkiye ekonomisi 2021’in dördüncü çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılını yüzde 11 oranında bir büyüme ile kapatmış olduk. Büyümeye üretim ve ihracattan ciddi katkı gelmesi ayrıca memnuniyet verici. Pandeminin etkilerinin halen devam ettiği böylesi zorlu bir dönemde yüzde 11 gibi bir büyüme sanayici ve işadamlarımız için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. İhracatımızı daha fazla artırarak, ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Büyüksimitci, “Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmekten başka çaremiz yok. İhracat artış hızının istikrarlı bir şekilde devam etmesi, büyümeye pozitif katkıyı sürdürecektir. Daha güçlü bir Türkiye için devletimizin de destekleri ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye ihracatının bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 17,24 oranında artarken, Kayseri ihracatının aynı dönemde 13,12 oranında artarak, 268 milyon 140 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2022 yılı ocak ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Geçen yıl ihracat hedeflerini aştıklarını hatırlatan Büyüksimitci, “Geçen yılki 3,5 milyar dolarlık hedefimizin yaklaşık 110 milyon dolar fazlasını yaptık. Bu yıl içinse 4 milyar dolar hedef koyduk. Şimdi yeni hedefimize odaklanarak, inşallah hep birlikte yeni rekorlar kıracağız. Hem büyüme rakamlarında, hem de ihracat rakamlarında bize bu gururu yaşatan tüm sanayici, işadamları ve çalışanlarımıza şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu.