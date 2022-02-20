Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'nde çıkan yangın sonucu zarar gören tır ve kamyonların bulunduğu garajda incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, 'Üzerimize düşeni yapıp, buradaki dükknlarımızın süreç içerisinde yenilenmesi gereken yaklaşım söz konusu. Yakışanı neyse, dükknlarımız yapılacak' dedi.

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  • 20.02.2022 12:59
  • Güncelleme: 20.02.2022 13:43
Başkan Büyükkılıç, yangından zarar gören garajı inceledi, destek sözü verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi’nde çıkan yangın sonucu zarar gören tır ve kamyonların bulunduğu garajda incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, “Üzerimize düşeni yapıp, buradaki dükkânlarımızın süreç içerisinde yenilenmesi gereken yaklaşım söz konusu. Yakışanı neyse, dükkânlarımız yapılacak” dedi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde tırların tamir edildiği işyerlerinin bulunduğu garajda çıkan ve 10 dükkân ile 3 tırın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın ihbarının ardından kısa sürede olay yerine ulaşırken, 16 araç, 48 personel ile yangına müdahale etti. Canla başla görev yapan itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 6 saatte kontrol altına aldı.

BÜYÜKKILIÇ, YANGIN ÇIKAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, yangından zarar gören garajda incelemelerde bulunarak, tüm esnaflara ‘geçmiş olsun’ dedi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Dükkânlarımızın tamamına yakını ve 2’si yüklü olmak üzere 3 tır zarar görmüş durumda. Esnafımızı yerinde ziyaret ettik, sabaha kadar da itfaiyemizden gerekli bilgileri aldık. Elbette onların sıkıntısını giderecek, mağdur etmeden, yasal çerçevede yapılması gereken üzerimize ne düşüyorsa yapılmasını sağlamak, sosyal sorumluluk mantığı içerisinde bizlerin katkısının olması görevimizdir. İnsanların sıkıntısını paylaşmak olmazsa olmazımız” dedi.

Büyükkılıç, burada esnaflara destek olacaklarını ifade ederek, “Hiçbir can kaybının yaşanmaması da bizim için bir teselli oldu. Arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar, biz de sonrasında üzerimize düşeni yapıp, buradaki dükkânlarımızın süreç içerisinde yenilenmesi gereken yaklaşım söz konusu. Yakışanı neyse, dükkânlarımız yapılacak, yasal çerçevede katkı sağlanabiliyorsa, sağlanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

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İHA

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