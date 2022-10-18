Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çopuroğlu'na ulaşım brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 3 ana kademedeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ulaşım birimlerinden bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin detaylı brifing aldı.

PAYLAŞ
  • 18.10.2022 11:42
  • Güncelleme: 18.10.2022 11:46
Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çopuroğlu'na ulaşım brifingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 3 ana kademedeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ulaşım birimlerinden; bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin detaylı brifing aldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve yönetimi, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, genel sekreter yardımcıları Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları ve ulaşım birimi ekipleri katıldı. Toplantıda ulaşım birimleri tarafından kentte yapılan, yapılmakta olan ve yapılması planlanan ulaşım projeleri hakkında detaylı sunum yapıldı. Kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafik kurallarına uyma noktasında bir kültür oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, “Yol konforu arttıkça ulaşım ağında kurallara uymayınca sıkıntılar da artıyor. Otoban gibi yollarımız olunca, avantaj olduğu gibi dezavantaj da oluyor. Hepimizin kurallara uyması lazım. Bu konuda bir kültür oluşturmamız lazım. Medeniyetin gereği bunu gerektiriyor. O anlayışla da birbirimize nezaket kuralları içerisinde hatırlatmamız lazım” diye konuştu.

"Yeni asfalt plentimiz faaliyete geçti. Bu bizim için, şehrimiz için önemli bir yatırımdı"

Gerçekleştirilen sunum için teşekkür eden Büyükkılıç, “Katılımlarından dolayı değerli il başkanımıza, yönetimimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok iş yapmak iyi ama bunu anlatıp paylaşmak çok daha iyi olsa gerek” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu daha güvenli ulaşım için hizmetlerin süreceğini vurgularken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da vatandaşlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine ilettiklerini belirterek, yapılan sunumdan dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da daire olarak yapılan yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen asfalt plenti ile ilgili bilgiler de aktardı. Harmancı, “Yeni asfalt plentimiz faaliyete geçti. Bu bizim için, şehrimiz için önemli bir yatırımdı. Şu anda Kayseri’nin en modern plenti bizde. Yıllık 1 milyon ton agrega üretimimiz var. Burada emeği geçenlere, başta sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ise, kentte gerçekleştirilen trafik ve sinyalizasyon başta olmak üzere akıllı şehir uygulamaları hakkında sunum yaptı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Dr. Ayşe Dişli Gürler: 'Menopoz bir hastalık değildir'

Dr. Ayşe Dişli Gürler: 'Menopoz bir hastalık değildir'

Büyükkılıç: 'Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma'

Büyükkılıç: 'Millet bahçesine yapılacak cami, iyi niyetli bir çalışma'

Vali Çiçek: 'Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak'

Vali Çiçek: 'Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak'

Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri

Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri

A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor

A. Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

DAHA FAZLA
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan 'muhtarlar zirvesi'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan 'muhtarlar zirvesi'

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hikmet Gençlik Spor İzcilik töreni yapıldı

Hikmet Gençlik Spor İzcilik töreni yapıldı

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, PFDK'ya sevk edildi