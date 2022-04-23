Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle sahurda buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte sahurunu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle yaparak, gençlere hem nasihatlerde bulundu hem de tecrübelerini paylaştı.

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  • 23.04.2022 12:18
  • Güncelleme: 23.04.2022 16:27
Başkan Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle sahurda buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte sahurunu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle yaparak, gençlere hem nasihatlerde bulundu hem de tecrübelerini paylaştı.

Birliğin, beraberliğin bereket olduğunu vurgulayan ve Ramazan ayında da gençleri ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede üniversite öğrencileriyle sahur programında bir araya geldi. Talas Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen sahur programına Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri katıldı. Gençlerle birlikte olmayı ve onlarla tecrübelerini paylaşarak karşılıklı istişarede bulunup hayata dair beklenti ve fikirlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri gerçekten öğrenci dostu bir şehirdir. Biz sizleri geleceğimiz olarak görüyoruz. Bizim davamız, insanlara hizmet sevdasıdır. Sizin daha konforlu, manevi yönden daha zengin yaşamanızı sağlamaktır” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Aidiyet duygusuyla ailenize, şehrinize, birbirinize sahip çıkın. Yaptığınız işe, mesleğinize sahip çıkın. İşinizi severek yapın. Sizler bizim için önemli ve anlamlısınız” dedi. Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Dr. Necmiye Büyükkılıç ise öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, derslerinde başarılar diledi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da en güzel birlikteliğin, en güzel iftar, sahur programlarının öğrencilerle birlikte yapılan programlar olduğunu belirterek, öğrenciler adına gençliğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ise bu güzelliklerin devam etmesini temenni etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da Başkan Büyükkılıç’ın gençlerin dostu olduğunu, gençlere moral, motivasyon ve desteklerini gördüklerini vurgulayarak, Büyükkılıç’a teşekkür etti. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen ve saz çalıp, türkü söyleyen bir gencin de renk kattığı programda, Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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