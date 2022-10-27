Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen ve Meclis Toplantılarına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ile Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, Kayseri'yi temsil etti.

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  • 27.10.2022 14:44
  • Güncelleme: 27.10.2022 15:42
Başkan Büyükkılıç, TBB Encümen ve Meclis Toplantılarına Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı ile Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, Kayseri’yi temsil etti.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlenen encümen ve meclis toplantılarına ayrı ayrı katıldı. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’da düzenlenen Encümen Toplantısı’na katıldı. Encümen üyesi sıfatıyla Kayseri’yi temsil eden Başkan Büyükkılıç, gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantının hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda TBB Olağan Meclis Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yeni nesil belediyecilik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda TBB’nin yeni vizyonuyla tüm belediyelerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek, yenilenebilir enerji konusunda ve ulusal alanda çalışmalar yapmak için önerge verildi. Başkan Büyükkılıç’ın da aralarında olduğu başkanlar tarafından verilen önerge, oy birliği ile kabul edildi. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

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İHA

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