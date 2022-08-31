Başkan Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası 196. yıl mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Büyükşehir Belediyesi’nin adeta vitrini olan 71 zabıtamızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “4 Eylül 1826 yılından itibaren yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta teşkilatımız şehirlerimizde vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlıyor. Zabıta Teşkilatımızda görev yapan personelimizin her birini alnından öpüyorum. Zabıta Teşkilatı’nın 196. Yıl Dönümü’nü kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nde bu görevi yürüten 71 zabıta personeli bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyesi’nin adeta vitrini olan 71 zabıtamızla el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla, şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz. Yaptıkları denetim ve çalışmalarla halkımıza düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları hazırlıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’mızdaki zabıta personelimizin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Tebessümün ve güler yüzün eksik edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Büyükkılıç, gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevlerini sürdüren zabıta personeli başta olmak üzere tüm Zabıta teşkilatının haftasını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.