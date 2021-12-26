Başkan Büyükkılıç'tan Yukatel Kayserispor'a moral ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'a Sivasspor maçı öncesi destek ziyaretinde bulundu.

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  • Güncelleme: 26.12.2021 18:01
Başkan Büyükkılıç'tan Yukatel Kayserispor'a moral ziyareti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'a Sivasspor maçı öncesi destek ziyaretinde bulundu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’a Sivasspor maçı öncesi destek ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor Tesisleri’ne gelişinde Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular İlhan Parlak ve Uğur Demirok tarafından karşılandı.

Kayseri’nin markası Yukatel Kayserispor’a desteğini her zaman gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta da takımın tesislerini ziyarete ederek teknik heyet ile futbolculara moral ve motivasyon desteği sağlıyor. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor Tesisleri’ni ziyaret ederek Teknik Direktör Karaman ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayserispor’un daha üst sıralarda yer alması için gayret gösteriyor.

Yukatel Kayserispor ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, Teknik Direktör ve futbolcular ile bir süre görüştü.

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İHA

Kayseri Gündem
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