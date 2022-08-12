Başkan Büyükkılıç'tan yeni sezonda Kayserispor'a tam destek çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Süper Ligin yeni sezonunda ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Kayserispor’a destek çağrısında bulunarak, Kayserilileri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Yukatel Kayserispor-İstanbulspor karşılaşmasına davet etti.

Geçtiğimiz yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Kayserispor’u yalnız bırakmayan ve şehirde takıma karşı oluşan desteğe öncülük eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 sezonunda da şehrin Süper Lig temsilcisi sarı kırmızılı takıma desteğini sürdürüyor.

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi saat 19.15’te Yukatel Kayserispor’un Kadir Has Stadyumu’nda İstanbulspor’u konuk edeceği maç öncesi Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a destek çağrısı geldi.

Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi bu sezonda kentin Süper Lig’deki temsilcisi Yukatel Kayserispor’u yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “Kayseri’mizi yıllardır Süper Lig’de başarılı bir şekilde temsil eden Kayserispor’umuzu bu sezonda da yalnız bırakmayacağız. Şehrimizin takımı, yeni sezon öncesi yine şehrimizin gözde spor merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hazırlıklarını yaptı. Takımı yeni sezon hazırlıklarında da yalnız bırakmadık, hiçbir müsabakasında da yalnız bırakmayacağız. Gerek stadyumda gerek ekran karşısında takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz” diye konuştu.

Cumartesi günü maç saatinde tüm Kayserilileri Kadir Has Stadyumu’nda görmek istediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İlk hafta zorlu deplasmanda son dakikalarda yediği gol sonrası mağlup ayrılsa da, oynadığı güzel futbol ile bizlere umut verdi. Kayserispor’umuz şehrimizin takımı ve bizlerin temsilcisi. Gönlümüzden geçen daima başarılı olmalarıdır. Başarı da takımımızı tüm Kayseri olarak desteklemekten geçer. Bu yüzden hemşerilerimizi maç saatinde takımımızı desteklemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.