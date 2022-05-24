Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek onuruna 'hoş geldiniz' yemeği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni atanan Vali Gökmen Çiçek onuruna 'hoş geldiniz' yemeği düzenledi.

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  • 24.05.2022 12:21
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:39
Başkan Büyükkılıç'tan Vali Çiçek onuruna 'hoş geldiniz' yemeği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye yeni atanan Vali Gökmen Çiçek onuruna ‘hoş geldiniz’ yemeği düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, vali yardımcıları, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililer katıldı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Sayın Valimize Kayseri’mize hoş geldiniz diyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet eden Şehmus Günaydın valimize tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Afyon ilimizden Kayseri’mize teşrif eden ve ilimize hizmet edecek olan sayın valimiz ile birlikte dayanışma içerisinde, bizleri seven, güvenen Kayserili hemşehrilerimize layık olma yolunda kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla yerel yönetimlerin dayanışması ve bu anlayış içerisinde çalışmaların süreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Vali Çiçek’e görevinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Büyükkılıç, “Çok değerli valilerimiz, buradan ayrılırken, değerlerine, vatanına, milletine bağlı böyle güzel bir şehir olan Kayseri’de çalışıp ayrılırken, ‘yorulmadık, çok şükür hizmet ettik’ diyorlar. Sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Kayseri’de müthiş bir birlik ve beraberlik anlayışı olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise onuruna verilen yemek için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Allah razı olsun. Geldiğim günden itibaren, 5-6 günlük süre içerisinde hep yanımızda oldunuz. Geldiğim andan itibaren gördüğüm en güzel şeylerden birisi hem belediye başkanımız hem rektör hocalarımız hem de askeri erkân gibi müthiş bir kadro ile birbirini seven, nezaket çerçevesinde davranan bir kadro ile karşılaştım. Böyle bir kadro içerisinde yer almaktan çok mutluyum. Hep beraber hizmet etmek için gece gündüz çalışmam gerektiğinin farkındayım. Yerel yönetimler açısından önlerini açacağız, diğer arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Emniyet, jandarma, vali yardımcılarımızla sürekli beraber olacağız.”

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İHA

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