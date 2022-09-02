Başkan Büyükkılıç'tan şehrin takımına 'pankartlı' destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kayserispor'umuza başarılar dilerim' temalı pankartlar ile şehrin markası Yukatel Kayserispor'a destek oldu.

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  • 02.09.2022 13:04
  • Güncelleme: 02.09.2022 14:13
Başkan Büyükkılıç'tan şehrin takımına 'pankartlı' destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Kayserispor’umuza başarılar dilerim’ temalı pankartlar ile şehrin markası Yukatel Kayserispor’a destek oldu.

Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi yıllardır Süper Lig’de başarılı bir şekilde temsil eden şehrin takımı Yukatel Kayserispor’a her anlamda sahip çıktığı gibi moral ve motivasyona anlamında da destek oluyor.

Şehrin farklı noktalarında destek pankartları

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Başkan Büyükkılıç’ın imzalarının olduğu ‘Kayserispor’umuza başarılar dilerim’ temalı pankartlar, Meydan Kale Surları, Meydan Eski Beğendik Seramik, Büyükşehir Belediyesi karşısı, Kayseri Lisesi karşısı ve Düvenönü gibi şehrin en işlek caddelerine asıldı. Şehir merkezindeki farklı noktalarda astığı pankartlar ile Yukatel Kayserispor’a Süper Lig maçlarında destek çıkan Başkan Büyükkılıç, ligin 5’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar diledi.

Verdiği talimatla Kayseri şehir merkezindeki önemli noktaları destek pankartları ile donatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizi yıllardır Süper Lig’de başarılı bir şekilde temsil eden Kayserispor’umuzu bu sezonda da yalnız bırakmıyoruz. Gerek stadyumda gerek ekran karşısında takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz” diye konuştu.

İlk 4 haftada 2 galibiyet ile 6 puan toplayarak, puan durumunda 9’uncu sırada yer alan Süper Lig temsilcimiz Yukatel Kayserispor, 5’inci hafta 3 Ağustos’ta İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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