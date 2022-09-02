Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım sistemini modern, konforlu hale getirecek projeler için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kentiçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı İsmail Aktaş ile bir araya gelerek, şehirde toplu ulaşımın önemli unsurlarından olan Raylı Sistem ağı hakkında toplantı düzenledi.

Kayseri’de ulaşımla alakalı yatırım ve projelere çok önem veren, titizlikle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kentiçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı İsmail Aktaş ile bir araya gelerek, toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kentiçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı İsmail Aktaş, Şube Müdürü Nurseda Karagöz, Fatma Şentürk ve Zeynep Eroğlu katılım sağladı.

Toplantıda, Raylı sistem ağlarının gelişmesinin kentsel ulaşımla ilgili birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehirde ulaşımı daha güvenli ve daha konforlu bir hale getirmek amacıyla Raylı Sistem Ağı hakkında birçok çalışmalar yapıyoruz. Kentsel alanlarda rahatlık sağlamak vatandaşlarımız için ve bizler çok önemli” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kayseri’de devam eden Raylı Sistem ağı projelerinin son durumunu değerlendirildi, yatırımlar tek tek ele alınarak detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantıda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.