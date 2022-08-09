Başkan Büyükkılıç'tan OSB başkanlarıyla katı atık ve çevre konulu istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB yönetim kurulu başkanlarının katılımlarıyla katı atık ve çevre konulu istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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  • 09.08.2022 12:36
  • Güncelleme: 09.08.2022 12:43
Başkan Büyükkılıç'tan OSB başkanlarıyla katı atık ve çevre konulu istişare toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB yönetim kurulu başkanlarının katılımlarıyla katı atık ve çevre konulu istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, bir yandan altyapı, imar, sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan da şehrin çevresini koruyan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nde organize sanayi bölgelerindeki katı atık bertarafı ve çevre ile ilgili konularda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ve bürokratlar katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Gururumuz olan organize sanayilerimiz, üreten, ihracat yapan, ülkemize istihdam ve katma değer sağlayarak Kayseri’mizi onurlandıran başkanlarımızın şahsında tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, daha yaşanılabilir bir çevre için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin çevre ile ilgili her konusuna sahip çıkan, daha yaşanılabilir bir çevre yönünde gayret gösteren yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili konularımızı istişare ettik. Sağ olsunlar, her zamanki Kayseri’mize katkı sağlayan yapıcı yaklaşımlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğini ön plana çıkaran bir yaklaşım sergilediler. Değerli başkanlarımıza, müdürlerimize, daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, çevre dostu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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İHA

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