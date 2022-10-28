Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli turizm merkezlerinden Yeşilhisar'da Off-Road Festivali düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki gün sürecek olan festivale tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 28.10.2022 14:02
  • Güncelleme: 28.10.2022 14:08
Başkan Büyükkılıç'tan Off-Road Festivali'ne davet
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli turizm merkezlerinden Yeşilhisar’da Off-Road Festivali düzenleyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki gün sürecek olan festivale tüm Kayserilileri davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’yi, tüm ilçeleri ile birlikte tanıtmak adına gerçekleştirdiği girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin, Erdemli, Soğanlı Vadileri, kaya kiliseleri, Sultan Sazlığı ile bilinen doğa ve tarih turizminin gözde ilçesi Yeşilhisar’ın tanıtımı adına Yeşilhisar Belediyesi işbirliğinde bir yeni etkinliğe daha imza atıyor.

Festival 2 gün sürecek

Büyükşehir ve Yeşilhisar Belediyesi, 4x4 KAYSANOFF Adventure etiketi ile 1. Offroad Festivali’ni başlatacak. Kayseri’de yeniliklerin ve turizmdeki çeşitliliğin öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilhisar Belediyesi işbirliğinde düzenlediği 2 gün sürecek festival, 29-30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Arazi araçları ile Yeşilhisar’ın zorlu vadi ve yamaçlarında gerçekleşecek olan ve Yeşilhisar ile Soğanlı turizmini tanıtım amaçlı organize edilen 1. Offroad Festivali, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra şehir protokolünün katılımı ile yapılacak.

Büyükkılıç’tan zorlu vadi ve yamaçlarda yapılacak Off-Road Festivali’ne davet

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Festival çerçevesinde, Akköy Barajı Havzasında 30 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilhisar Belediyesi’nin ortak koordine ettiğimiz, Offroad Şenliği yapılacak. Bu özel ve renkli görüntülere sahne olacak şenliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, turizmin önemli merkezlerinden olan Yeşilhisar’ın tanıtımına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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