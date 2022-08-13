Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, iş insanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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  • 13.08.2022 14:02
  • Güncelleme: 13.08.2022 17:21
Başkan Büyükkılıç'tan MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, iş insanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kent Kayseri’yi her yönüyle daha iyi noktalara taşımak için kentte bulunan kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli temas halinde olup, ortak akla özel önem vererek büyük bir gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileri ile buluşmaya ve istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Büyükkılıç, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına minnet duyduklarını belirterek, “Endüstri ve Ticaret merkezi Kayseri’mizde üretim yapan, istihdama vesile olan, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan iş insanlarımıza minnet duyuyoruz. Yerel yöneticiler olarak tarımda ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda olduğu gibi sanayi alanında üreten her bir hemşehrimizi var gücümüzle destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Başkan Akmermer ve yönetim kurulu ile iş insanlarına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerken, Akmermer de nazik ziyaretleri, Kayseri’ye hizmetleri ve iş insanlarına desteklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, ziyaret sonunda yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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