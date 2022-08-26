Başkan Büyükkılıç'tan müjdeler zinciri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi Tanıtım Töreni’nde öğrencilere yapacakları hizmetleri sıraladı. Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimize layık olma yönünde ilerliyoruz” dedi.

Düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlere hizmet müjdelerini sıraladı

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere yapacakları hizmetleri sıralayarak, “Şu anda dokuzuncu kütüphanemizi açıyoruz, Büyükşehir belediyesi olarak. İlçe belediyelerimizin özellikle 5 tane üniversitesi olan 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan ve 300 binin üzerinde ilkokul, ortaöğretim öğrencisi olan böyle bir şehirde, biz eğitim alanı olarak kütüphanelerimizi olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Onuncu kütüphane geliyor. Kelimenin tam manasıyla on numara. Millet kütüphanesi geliyor. Bu kütüphanemizin ihalesi yapıldı. Tam 50 milyon TL’ye mal olacak olan, günün koşullarına uyarlanmış olan, Kültür Bakanlığımızın desteklerinin de yanında yer alarak yanında bulunan bir yaklaşım ile inşallah işte Kayseri’ye yakıştı denilecek bir kütüphane. Bu çalışmamızın ihalesi yapıldı. Çalışmamız şu anda adım adım ilerliyor. İnşallah sizlere layık olma yönünde gayret göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Biz gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimizin eğitimli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençler sıkı durun. Sizlere müjdelerimiz var. Şu anda diyoruz ki bu şehrimizde okuyan yükseköğrenim öğrencileri kardeşlerimizin su paralarının yüzde 50’si Kayseri Büyükşehir Belediyesinden diyoruz. Değerli rektörümüz de burada. 10 bin öğrenciye Kayserimizde okuyan, eğitim yardımı diyoruz. Sosyal tesislerimizden yararlanma itibariyle yüzde 25 sizlere indirim diyoruz. Sportif tesislerimizden yararlanacak gençlerimize yüzde 25 indirim diyoruz. Sizlerin dostu olarak eğitimin ve eğitimcinin dostu bir şehri olarak ulaşımda biletini 155 TL’den 100 TL’ye indiriyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan gençlerimiz var ise müracaat etsinler. Onlara da yükleme yapmak suretiyle eğitimde destek gibi ulaşımda destek imkanları da sunacağımızı buradan paylaşmak istiyoruz. Biz gençler için varız. Biz gençlik için varız. Biz onları olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. İnşallah onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

İhtiyacı olan ailelere de yardım paketi

Mahalle muhtarları tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelerin kendilerine iletilmesi halinde gıda ve yardım paketleri vereceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Tabii ki gençlerimize sunacağımız fırsatlar bununla bitmedi. İnşallah her alanda projeye açık olacağımızı, gerek sivil toplum teşkilatlarımıza gerek Milli Eğitimimize gerekse yerel yönetimlerimize bize getirilecek her projeye destek vereceğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Şehrimizin doğusuyla batısını Sarızımızı, Yahyalı’mızı Erkilet’imize Hisarcık’ımızı, kuzeyini ve güneyini ayrıştırmıyoruz. Diyoruz ki biz biriz, beraberiz, birlikte bir anlam ifade ederiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımız için varız, devletimiz için varız, milletimiz için varız, inancımız için varız, elbette ki vatanımız için varız. Bunları olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Bu ülkeyi parçalamak isteyen terör örgütlerine, bu ülkede fitne tohumunu ekmek isteyenlere elbette ki fırsat vermeyeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın mazlum insanların sesi olan dünya lideri olan, onun adeta yol arkadaşı olarak, gösterdiği yolda birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak şekilde bu ülke insanlarının elbette ki elinden tutan olacağız. İhtiyaç sahibi olan ailelerimize elbette ki en önemlisi süt yardımı yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Gıda yardımı, süt yardımı, ihtiyacı olan ne var ise değerli muhtarlarımız buradan sizlere sesleniyoruz. Değerli mahalle temsilcilerimiz, kardeşlerimiz bu mahallelerin önderliği olan büyüklerimiz bizlere iletin, ihmalimiz varsa telafi ederiz. Yeter ki siz bizleri haberdar edin. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Erkilet Kütüphanesi’ni inceleyerek çocuklara kitap dağıtımı yaptı.