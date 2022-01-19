Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Ayhan Teltik'e iade-i ziyarette bulunarak, tebrik etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, polis teşkilatına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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  • 19.01.2022 16:27
  • Güncelleme: 19.01.2022 16:58
Başkan Büyükkılıç'tan Milli Eğitim ve Emniyet'e ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Ayhan Teltik’e iade-i ziyarette bulunarak, tebrik etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, polis teşkilatına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen, bulduğu her fırsatta hem vatandaşlarla hem de kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Ayhan Teltik’e iade-i ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, yeni görevinde başarılar diledi. Eğitimi çok önemsediklerini belirten Büyükkılıç, mesleki ve sanatsal kurslarla, eğitim faaliyetleriyle kentin eğitim alanında gelişmesi için her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü de makamında ziyaret ederek, polis teşkilatına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, birliği, beraberliği bereket olarak gördüklerini ifade ederek, “Bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep beraber layık olmaya çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısı ile hareket eden kurum, kuruluş ve teşkilatlarımıza başarılar ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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İHA

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