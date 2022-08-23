Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan'da muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için gerçekleştirdiği muhtarlarla istişare toplantısını sürdürüyor. Bu çerçevede Kocasinan ilçesinde görev yapan 93 mahalle muhtarıyla buluşan Büyükkılıç, “Biz sizin için varız, sizler işbirliği içerisinde, bir uçbeyleri mantığı ile bizleri orada temsil ediyorsunuz” dedi.

Kayseri’ye hizmet yolunda her kesimle yüz yüze görüşmeye özen gösteren ve vatandaşların görüş, temenni ve önerilerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentlerin kılcal damarları olarak nitelendirilen muhtarlarla da bir araya gelerek mahalleler hakkında bilgiler ediniyor ve edindiği bilgiler doğrultusunda da hizmetleri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, yüz ölçümü itibariyle merkezin en büyük ilçesi Kocasinan’da mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Harikalar Düğün ve Ziyafet Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, Ali Hasdal ile daire başkanları, Kayserigaz ve 93 mahalle muhtarı katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Daha önceki dönemlerde taleplerinizi dinlemiş, almıştık, onları da projelendirme, program dahilinde hayata geçirmek için gerek Kocasinan Belediyemiz, gerekse Büyükşehir Belediyemiz dayanışma içerisinde el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Yapılanlar var, devam edenler var ve yapılacaklar var. Bu aşamada hangi noktadayız, mümkün olduğu kadar bu değerlendirmeleri yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz sizin için varız, sizler sağ olun bizlerle işbirliği içerisinde, bir uçbeyleri mantığı ile bizleri orada temsil ediyorsunuz. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehri daha iyi noktalara taşımak, bizleri seven, güvenen insanlara hizmet etmek asli vazifemizdir” diye konuştu.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte 93 mahalle muhtarının hem sözlü hem de yazılı olarak talep ve önerilerini dinlerken, muhtarlar da ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, mahalle muhtarları ile birlikte günün anısına toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.