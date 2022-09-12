Başkan Büyükkılıç'tan kırsala 1 milyon metrekare kilit beton parke

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal mahallelere yaptığı hizmetleri sürüyor. Bu çerçevede 2019-2021 yılları arasında değeri 38 milyon 434 bin 863 TL olan 1 milyon 728 bin 759 metrekare kilit beton parke döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kırsal mahallelere 1 milyon metrekare kilit beton parke döşemesi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sürdürdüğü tarım ve hayvancılık projeleri ile yatırımlarının yanı sıra altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla da mahalle sakinlerinin konforunu arttırıyor. Bu anlamda ihtiyacı olan çamur ve tozlu kırsal mahallelerin sokaklarına kilit beton parke hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Büyükkılıç’ın göreve geldiği günden bugüne kadar, 2019-2021 yılları arasında 3 yıl içerisinde değeri 38 milyon 434 bin 863 TL olan 1 milyon 728 bin 759 metrekare kilit beton parke döşedi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılı sonuna kadar toplam 113 milyon 390 bin 699 TL tutarında 1 milyon 13 bin 400 metrekare beton kilit parke döşemeyi hedefliyor.

Hizmetlerden faydalanan ve kırsal mahalleli vatandaşlar adına açıklamalarda bulunan Sarıoğlan Tatılı Mahallesi ile Felahiye Büyük Toraman İstiklal Mahallesi muhtarları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit beton parke hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

2 milyon 101 bin 398 TL tutarında toplam 16 bin 489 metrekare kilit beton parke döşemesi yapılan Sarıoğlan Tatılı Mahallesi’ndeki çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getirerek açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Eyüp Akyol, “Ulaşım konusunda zorluk çekmiyoruz, toprak değil, çamur değil. Çok güzel bir şey, Medeniyet diyelim yani. Daha önce topraktı, çamur, toz duman sıkıntılıydı. Mahallelilerimiz de rahatsız oluyorlardı, şükür o dertten kurtuldular” diyerek şunları kaydetti:

“Muhtarlığa başladığım dönemden beri çok güzel yardımlarını, desteklerini gördüm. Kilitli parke olsun her türlü desteklerinde olsun güzel destek veriyorlar. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun bütün emeklerini bize döktüler.”

1 milyon 567 bin 645 TL tutarında toplam 11 bin 552 metrekare kilit beton parke döşemesi yapılan Felahiye Büyük Toraman İstiklal Mahalle Muhtarı Tuncay Mermer ise, “Ne zaman işimiz düşse de eksiğimizi söylesek çok uzun sürmeden, kısa sürede müdahale ediyorlar, yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemizden, ilçe belediyemizden” dedi.

Muhtar Mermer, Başkan Büyükkılıç’a kilit beton parke çalışmasında dolayı teşekkür ederek, “Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Daha önce burası dere yatağıydı, geçen yıllarda dere ıslahı yapıldı, bu sene de parke yolu yapıldı. 5 noktada Büyükşehir Belediyesi olarak kilitli parke çalışması yapıldı Büyük Toraman Mahallemizde. Allah razı olsun Büyükşehir’den. Gerçekten kokudan, pislikten kurtardı bizi. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.