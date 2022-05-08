Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi 'inanıyoruz' temalı billboard ve pankartlar ile Yukatel Kayserispor'a destek oldu.

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  • 08.05.2022 14:24
  • Güncelleme: 08.05.2022 15:44
Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a pankartlı destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi ‘inanıyoruz’ temalı billboard ve pankartlar ile Yukatel Kayserispor’a destek oldu.

Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin takımı Yukatel Kayserispor’a desteğini sürdürüyor. Şehir merkezindeki 17 farklı noktada astığı ‘İnanıyoruz’ mesajlı pankart ve billboardları ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İkinci Maçı’nda, rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Kayserispor’a destek çıkan Başkan Büyükkılıç, 10 Mayıs Salı günü Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşma öncesi futbolcular ve teknik heyeti yüreklendirdi. Verdiği talimatla Kayseri şehir merkezindeki cadde ve sokaklar, üst geçitler, Kayseri Kalesi, kavşak ve yol kenarları gibi noktaları destek pankart ve billboardları ile donatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üzerinde ‘Haydi Kayseri, Kupa Maçına’ ve ‘İnanıyoruz’ yazılı pankart ve billboardlar ile hem Kayserilileri heyecanlı karşılaşmaya davet etti, hem de takıma destek verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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