Başkan Büyükkılıç'tan kardeş şehir Miskolc'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın beraberindeki heyet ile Macaristan'daki temaslar çerçevesinde kardeş şehir Miskolc'u ziyaret etti.

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  • 28.09.2022 11:43
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:42
Başkan Büyükkılıç'tan kardeş şehir Miskolc'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın beraberindeki heyet ile Macaristan’daki temaslar çerçevesinde kardeş şehir Miskolc’u ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan’da ziyaretleri ve temasları sürüyor. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere her iki ülke arasında ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi çerçevesinde Kayseri ile kardeş şehir olan Miskolc’a ziyaret gerçekleştirdi. 9 yıllık kardeş şehir Miskolc’un Belediye Başkanı Veres Pâl ile Miskolc Bölge Valisi Dr. Alakszai Zoltn’ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için Pâl ve Zoltn’a ayrı ayrı teşekkür etti. İkili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde, Kayseri’nin 6 bin yıllık ticari geçmişi olan bir şehir olduğunu, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan bir kent olduğunu anlattı.

KAYSERİ HEYETİNDEN MİSKOLC TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET

Büyükkılıç, ziyaret çerçevesinde Miskolc Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamâs ile ikili görüşme de gerçekleştirerek, ticaret ve sanayi alanlarında fikir alışverişi yaptı. Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç, Macarlı bürokratlara günün anısına Yukatel Kayserispor forması, Kültepe Kaniş Karum’da çıkan tabletlerin replikası ve Erciyes Dağı kitabını hediye etti.

Tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç’a Macaristan gezisinde eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatma Nur Bozoklu, Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları eşlik ediyor.

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İHA

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