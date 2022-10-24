Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 200 milyon TL'ye mal olacak, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 24.10.2022 14:33
  • Güncelleme: 24.10.2022 14:46
Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyar 200 milyon TL’ye mal olacak, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen ve inşaatı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Maliyeti 1 milyar 200 milyon TL olarak hesaplanan ve yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatının hızlı bir şekilde bitirilmesi için gereken iş programı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Projede, dış cephe ve çatı kaplaması bitirilmesine ağırlık verilirken, diğer taraftan asfalt, bordür, uçak park sahası, beton imalatları, altyapı çalışmaları ile ince inşaat işlerine devam ediliyor.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmalarını ilk günden bu zamana kadar titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen noktayı yerinde denetledi. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, bu büyük projeyi Kayseri’ye kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projede yer alan tüm bölümleri inceleyerek, detaylı bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Proje çerçevesinde, 2 adet dış hatlar, 3 adet iç hatlar da olmak üzere 5 adet bagaj konveyörü, güç merkezi binası, Apron 9 dar gövde, Apron alanı taksiyolu ile birlikte 90 bin metrekare, körük sayısı 6 adet, biri geniş gövde, giriş nizamiye binası ve yeni ARFF binası, yeni terminal iç ve dış ortak terminal olarak 51 bin metrekare altyapı imalatları yapım ve yenilemesi imalatlarından oluşacak.

Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden birisi olan Kayseri’nin gerçek havacılık potansiyelini ortaya çıkaracak olan yeni proje, modern mimarisiyle Kayseri’nin dışarıya çıkış kapısı halini alacak.

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İHA

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