Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Gençlerden gelen talep üzerine anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Erkilet Kütüphanesi'ni kente kazandıracağını duyurdu.

PAYLAŞ
  • 07.05.2022 14:03
  • Güncelleme: 07.05.2022 18:11
Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Gençlerden gelen talep üzerine anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Erkilet Kütüphanesi’ni kente kazandıracağını duyurdu.

Ulaşımdan sağlığa, tarımdan hayvancılığa ve eğitimden kültür sanata hemen her alanda yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerini de hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç geçtiğimiz günlerde ‘Kariyer Günleri’ çerçevesinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldiği programda gençlerden gelen kütüphane talebi üzerine anında talimat verdi. Talimatı ile Erkilet Mahallesi’ne kütüphane açılmasına yönelik hazırlıkların başladığını belirten Büyükkılıç, “Gençlerimiz, canlarımız istedi, biz de anında talimatımızı verdik. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarımız hazırlıklara başladı. Geleceğimiz olan gençlerimiz için daima varız, daima hazırız” dedi. Kütüphaneler Haftası’nda Talas Mevlana Kütüphanesi’nin hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz hali hazırda 7 kütüphanesi ile hizmet veriyordu, Mevlana Kütüphanemiz ile bu sayıyı 8’e yükseltmiştik. Hamdolsun çok kısa bir zaman sonra 9’uncu kütüphanemiz için hazırlıklara başladık ve yoğun ilgi gören kütüphanelerimizin sayısını artıyoruz. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapacağız demiştik ve bu yolda tüm gücümüzle ilerliyoruz. Gençlerimiz için verdiğimiz en güzel hizmetlerden birisi kütüphane açmaktır. Şimdiden 9’uncu kütüphanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılacak Erkilet Kütüphanesi ile Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphane sayısı 9’a yükselmiş olacak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

Trafik Haftası’nda trafik güvenliği anlatıldı

DAHA FAZLA
Çiçeklerde 'Anneler Günü' tarifesi

Çiçeklerde ‘Anneler Günü’ tarifesi

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası’na hazırlanıyor

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!”

Hafızlık Proje Okulları'na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Hafızlık Proje Okulları’na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Araç dereye düştü: 4 yaralı

Araç dereye düştü: 4 yaralı