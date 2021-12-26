Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla 5.5 saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, saat 13.00'te başlayıp 18.45'te sona eren toplantıda 2021 çalışmaları ile 2022'de yapılacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele aldı.

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  • Güncelleme: 26.12.2021 11:24
Başkan Büyükkılıç'tan 5.5 saatlik 'değerlendirme toplantısı'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla 5.5 saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, saat 13.00'te başlayıp 18.45'te sona eren toplantıda 2021 çalışmaları ile 2022'de yapılacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel sekreter, yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla 5.5 saat süren bir değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, saat 13.00’te başlayıp 18.45’te sona eren toplantıda 2021 çalışmaları ile 2022’de yapılacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile daire başkanlarının tamamı ve birimlerin genel müdürleri ile yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri’nin her alanda sürdürdüğü gelişimin 2022 yılında da artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşenden daha fazlasını yapma gayretinde olacaklarını söyledi.

2021 yılında önemli çalışma ve projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, mesai kavramı gözetmeksizin 2022 yılında da çok daha yoğun bir tempo ortaya konulmasının gerekliliğine işaret etti.

Saat 13.00’te başlayan ve 5.5 saat süren toplantıda Başkan Büyükkılıç tüm yöneticilerden çalışmalarına ilişkin ayrı ayrı bilgiler alarak, 2022 yatırımlarını da masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, daire başkanlıkları ve şirketler arasındaki koordinasyonun da öneminin altını çizerek, toplantı sırasında koordinasyonu gerektiren konularda da sonuç odaklı çalışma yürüttü.

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İHA

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