Başkan Büyükkılıç'tan 'Gesi Bağları' performansı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı televizyon programında Gesi Bağları Türküsü'nü söyledi.

PAYLAŞ
  • 03.04.2022 13:56
  • Güncelleme: 03.04.2022 14:08
Başkan Büyükkılıç'tan 'Gesi Bağları' performansı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı televizyon programında Gesi Bağları Türküsü’nü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Akşamları bünyesinde bir televizyon programına katıldı. Programda, ticaret, endüstri, sağlık, gastronomi, kültür sanat, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri’de 3 yılda kazandırdığı birçok önemli projeyi anlatan Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü de söyleyerek, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Orkestra ile birlikte türküye eşlik eden Başkan Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünün anonim türküler arasında en önemli ve anlamlı bir türkü olduğunu ifade ederek, “Gesi Bağları medeniyetlerin buluştuğu bir bölgedir. Koramaz Vadisi içerisinde olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin en önemli merkezlerinden birisidir. Koramaz Vadisi UNESCO tarafından geçici miras listesine alındı. Biz bu durumun kalıcı olması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünün sıradan bir türkü olmadığını belirterek, şunları söyledi;

“Yeraltı şehirleri, güvercinlikleri, dini eserlerin olduğu, sivil mimari örneklerinin olduğu, değişik bitki zenginliklerinin olduğu, doğal hayatın adeta en zengin boyutunun yer aldığı bir yöreden bahsediyoruz. Zenginlikler şehri olunca türkülere de destan olmuştur. Sanatçılarımız da zaman zaman değişik yorumlarla bu türkümüzü söylüyor. Bizler de hasretliğin, gurbetliğin o yörenin duygularının terennüm edildiği türküyü duyar duymaz katılmadan kendimizi alamıyoruz. Gesi Bağları sıradan bir türkü değil. Teşekkür ediyoruz.”

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yıla 20 ödül sığdırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yıla 20 ödül sığdırdı

Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi

Sahte dövizle borcunu ödedi, ticaret yapmaya kalkınca yakayı ele verdi

Mutlu Evlilik Akademisi Sertifika Töreni yapıldı

Mutlu Evlilik Akademisi Sertifika Töreni yapıldı

Kocasinan'da iftar vakti yolda kalanlara 'İkram Çeşmesi'

Kocasinan'da iftar vakti yolda kalanlara 'İkram Çeşmesi'

Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı

Ramazan ayı hurmaya olan ilgiyi artırdı

Talas'ta Kütüphaneler Haftası dolu dolu kutlandı

Talas'ta Kütüphaneler Haftası dolu dolu kutlandı

Çok Okunanlar
1
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP Milletvekili Ersoy: 'İnsanlarda biraz merhamet, vicdan olacak'

MHP Milletvekili Ersoy: 'İnsanlarda biraz merhamet, vicdan olacak'

Başıboş köpekler, görme engelli vatandaşlar için risk oluşturuyor

Başıboş köpekler, görme engelli vatandaşlar için risk oluşturuyor

DAHA FAZLA
Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

CHP'li Sunu: 'Kadınların eşit temsil edildiği Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız'

CHP’li Sunu: “Kadınların eşit temsil edildiği Türkiye’yi yeniden inşa etmeye kararlıyız”

Ramazan ayının gelmesi balık tezgahlarını etkileyecek

Ramazan ayının gelmesi balık tezgahlarını etkileyecek

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgün: 'Menopoz kanamalarının sebebi kanser olabilir'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgün: “Menopoz kanamalarının sebebi kanser olabilir”

Başkan Büyükkılıç'tan 'Gesi Bağları' performansı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Gesi Bağları' performansı