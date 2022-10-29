Başkan Büyükkılıç'tan '38 adet TOGG' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi ile yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Kayseri'ye 38 adet elektrikli, yerli ve milli aracımız TOGG'umuzu alacağız, Kayseri'ye yakışır' dedi.

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  • 29.10.2022 13:46
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:24
Başkan Büyükkılıç'tan '38 adet TOGG' açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi ile yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’ye 38 adet elektrikli, yerli ve milli aracımız TOGG’umuzu alacağız, Kayseri’ye yakışır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreni sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesi ve Cumhuriyetin 99’uncu yılına armağan olacak TOGG ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyete sahip çıkmanın laf ile değil icraatla olacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Cumhuriyetin kazanımlarını koruyarak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartarak bu sağlanır. Gerek savunma sanayiinde, gerek ekonomide, gerekse insana verilen değer anlamında bu yapılan çalışmaları görüyoruz. Ülkemiz, şehrimiz iyi bir konumda” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL ÜLKEMİZİN YÜZYILI OLACAK”

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye yüzyılı” vizyon belgesini, geniş katılımlı bir toplantıyla yaptığını hatırlatarak, “Müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız millete sundu. Gerçekten dünkü ortam harika, coşkulu bir ortamdı. Türkiye Yüzyılı olarak önümüzdeki yüzyıl ülkemizin yüzyılı olacak. Tüm misyon şefleri oradaydı, oradaki coşkuyu, birlik, beraberliği görünce, ülkemize yönelik projeleri paylaşınca sözle değil, uygulamaları ile anlatınca insan ayrı bir gururlanıyor” ifadelerini kullandı.

“TOGG’UMUZU ALACAĞIZ, KAYSERİ’YE YAKIŞIR”

Yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili Kayseri için 38 adet talepte bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin milli otomobil çalışması TOGG’u tebrik ediyorum, ülkemize yakıştı. Şehrimizin plakası 38, daha önce 38 olarak talebimizi iletmiştik. İnşallah satışa sunulur sunulmaz 38 arabamızı Kayseri’mize kazandıracağımızı buradan ifade ediyorum. Epeyce, yoğun talep vardı, dün bunu da orada gözlemledik. Sıramızı bekleyeceğiz ama Kayseri’ye 38 adet ful elektrikli, yerli ve milli aracımız TOGG’umuzu alacağız, Kayseri’ye yakışır.”

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İHA

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