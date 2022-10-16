Başkan Büyükkılıç, “Şehrimize 3 puan yakıştı”

Süper Ligin 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk eden Yukatel Kayserispor, maçı 2-1’lik sonuçla kazandı. Bu sonuçla puanına +3 puan ekleyen Kayserispor, puanını 16’ya çıkarttı. Müsabaka sonrasında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hafta sonu nedeniyle federasyonumuzun devam ettiği maçlar doğrultusunda Kayserimizde olan Galatasaray-Kayserispor maçı ile şehrimize 3 puanlık bir kazanım sağlamış oldu. Taraftarımızı, oyuncularımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Değerli başkanımıza Dernek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Galatasaray ve Kayserispor dostça bu işi sonlandırdılar. Yakışan bu idi. Şehrimize 3 puan yakıştı. Galatasaray’a Bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. İnşallah Kayseri sporumuzun da bu mücadeleye devam ettirip daha iyi noktalara gelmesi için temennilerde bulunuyorum.

Bu maçın bir dönüm noktası olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Bizim yerimiz de belli edecek çok önemli dönüm noktası maçlardan biriydi O yüzden tüm takımımızı bu oyunu kurgulayan teknik heyetimiz teşekkür ediyorum” dedi.



‘KAYSERİSPOR EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR’



Kayserispor’un transfere ihtiyacı olmadığını söyleyen Kayserispor AS Başkanı Ali Çamlı, “Kayserispor bundan sonraki süreçte şehrin sağduyusu iş adamlarımızın desteğiyle, lütfen bunu yanlış anlamasınlar destek vermiyor manasında söylemiyorum. Ama bugün daha çok desteğe ihtiyacımız var. Sizler zaman zaman soruyorsunuz transfer yasağı var ne olacak diye. Bizim transfere, transfer yasağına falan hiç ihtiyacımız yok. Kayserispor emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bundan sonra daha iyi olacak Kayserispor’u daha iyi alkışlayarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.