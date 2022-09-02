Başkan Büyükkılıç: “Raylı sistem yatırımlarına önem veriyoruz”

Kayseri’de ulaşımla alakalı yatırım ve projeler devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Kent İçi Raylı Sistemler Proje Daire Başkanı İsmail Aktaş ile bir araya gelerek, toplantı düzenledi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda Büyükkılıç ile Aktaş’ın yanı sıra, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Şube Müdürleri Nurseda Karagöz, Fatma Şentürk ve Zeynep Eroğlu da hazır bulundu. Toplantıda Kayseri’de devam eden raylı sistem ağı projelerinin son durumu ve yatırım aşamasındaki projeler tek tek ele alınarak detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantıda, raylı sistem ağlarının gelişmesinin kentsel ulaşımla ilgili birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehirde ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale getirmek amacıyla raylı sistem ağı hakkında birçok çalışmalar yapıyoruz. Kentsel alanlarda rahatlık sağlamak vatandaşlarımız için ve bizler için çok önemli” dedi.