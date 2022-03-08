Başkan Büyükkılıç OSB yönetimini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

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  • 08.03.2022 14:22
  • Güncelleme: 08.03.2022 15:50
Başkan Büyükkılıç OSB yönetimini kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a iade-i ziyarette bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Büyükkılıç’a yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İmamoğlu ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Şehrimizin gelişmesi adına, şehrimizdeki yatırımcı kardeşlerimiz ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. OSB yönetimimize Kayseri’miz için yapılacak çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşcı da nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, Akkuş ve Taşcı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, İl Müftüsü Akkuş ve Melikgazi İlçe Müftüsü Taşcı da Başkan Büyükkılıç’a şehre yapılan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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